İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada biri emniyet görevlisi, 5 kişi hayatını kaybetti.
Fars Haber Ajansının emniyet kaynaklarından aktardığına göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin Seravan ilçesinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.
Çatışmada silahlı grubun 4 üyesi öldürülürken, güvenlik güçlerinden ise 1 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.
Son Dakika › Güncel › İran'da Güvenlik Güçleriyle Çatışma: 6 Ölü - Son Dakika
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