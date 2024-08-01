İran'da Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenlendi

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(ANKARA) - İran'ın başkenti Tahran'da dün suikasta uğrayarak hayatını kaybeden üst düzey Hamas lideri İsmail Haniye için cenaze töreni düzenleniyor. Haniye'nin naaşı Tahran'daki cenaze töreninin ardından Doha'ya gönderilecek.

Hamas'ın Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye için Tahran Üniversitesi'nde sabah cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazını İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney kıldırdı ve Hamas liderinin tabutunun başında dua etti.

Dini liderin ofisinden, cenaze namazının üniversite yerleşkesinde kılınmasının ardından törene katılanların Azadi Meydanı'na doğru yürüyeceğini duyurmuştu.

İran'ın devlet televizyonu Press TV'nin aktardığı bilgilere göre, Haniye ile saldırıda ölen korumasının naaşlarını taşıyan cenaze aracı, Tahran'ın Azadi Meydanı'na doğru ilerlemeye başladı.

Hamas lideri İsmail Haniye için cuma günü Katar'ın başkenti Doha'da da bir cenaze töreni düzenlenecek.