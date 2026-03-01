İran'da Hava Saldırıları: Hamaney Öldürüldü - Son Dakika
İran'da Hava Saldırıları: Hamaney Öldürüldü

01.03.2026 10:12
ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırılarda Hamaney başta olmak üzere 40 üst düzey lider hayatını kaybetti.

(ANKARA) - ABD ile İsrail tarafından eşgüdümlü düzenlenen geniş çaplı hava saldırıları, başta İran'ın ruhani lideri Ali Ayetullah Hamaney olmak üzere çok sayıda üst düzey siyasi ve askeri lider ile komuta kademesini hedef aldı. İran Devlet medyası ve Batılı kaynaklarda, saldırıların ülke genelindeki stratejik askeri ve güvenlik tesislerine yapıldığı, Hamaney'in öldürülmesiyle bu kapsamda liderlik yapısına ağır darbe indirildiği belirtildi.

Uluslararası haber ajanslarının geçtiği bilgilere göre saldırılar, İran'ın başkent Tahran'daki stratejik güvenlik tesisleri ile Devrim Muhafızları'na bağlı bazı kritik merkezleri hedef aldı. Buna göre çok sayıda isim, saldırılarda hayatını kaybetti.

İran devlet medyası ve Batılı kaynaklara göre, saldırılarda Hameney'in öldüğü doğrulandı. Bu ölüm, ülkenin en üst siyasi ve askeri liderliğinde büyük boşluk oluşturdu. İran, Hamaney'in ölümünün ardından ülkede 40 günlük ulusal yas ilan edildiğini bildirdi.

Tahran ve birçok kentte halk camilerde, üniversite kampüslerinde ve kutsal mekanlarda hem yas için toplanmaya başladı hem de ABD ve İsrail saldırılarını protesto etti.

İran devlet medyası, 40'a yakın üst düzey liderin öldüğünü bildirdi

Saldırılarda ayrıca, İran Savunma Bakanı Aziz Nasirzade, Devrim Muhafızları Komutanı General Muhammad Pakpur, Güvenlik Danışmanı ve Savunma Konseyi Üyesi Ali Şemhani, Hamaney'in Askeri Ofis Başkanı Nuhammed Şirazi, İstihbarat Daire Başkanı Salah Asadi, Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumu Başkanı Hüzeyin Cebel Amiliyan, eski Savunma İnovasyon ve Araştırma Kurumu Başkanı Rıza Muzaffarinya hayatını kaybetti.

İran devlet medyası, saldırı sonrası resmi onaylarıyla birlikte 40'a yakın üst düzey liderin öldüğünü ve geniş çaplı zayiat olduğunu duyurdu; ölü sayısının 200'ü aştığı, 700'den fazla yaralı bulunduğu bildirildi.

Saldırıların hemen sonrasında İran, bölgedeki ABD ve İsrail varlıklarına füzeler ve insansız hava araçları ile karşı saldırılar başlattı.

Kaynak: ANKA

