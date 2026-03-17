İran'da İsrail Saldırısı: Besic Komutanı Öldürüldü - Son Dakika
İran'da İsrail Saldırısı: Besic Komutanı Öldürüldü

İran\'da İsrail Saldırısı: Besic Komutanı Öldürüldü
17.03.2026 21:54
İran Devrim Muhafızları'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani, İsrail saldırısında hayatını kaybetti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani, İsrail saldırısında öldü.

DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in gerçekleştirdiği saldırıların ardından İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan beklenen açıklama geldi. Yapılan resmi açıklamada, Besic Gücü Komutanı Gulam Rıza Süleymani'nin İsrail saldırısı sonucunda hayatını kaybettiği bildirildi. İran tarafı, üst düzey komutanın kaybını doğrularken, bu durum bölgedeki askeri hareketliliğin en üst seviyeye çıkmasına neden oldu.

Gulam Rıza Süleymani

"LARİCANİ DE HAYATINI KAYBETTİ" İDDİASI

Öte yandan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'a yönelik saldırılara ve İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve DMO Besic Gücü Komutanı Gulam Reza Süleymani'nin öldürüldüğüne yönelik iddialara ilişkin açıklama yapmıştı. İsrail Başbakanı, ofisinden paylaşılan görüntülü açıklamada, "Bu sabah Ali Laricani'yi etkisiz hale getirdik. Laricani, İran'ı fiilen yürüten İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) çetesinin lideriydi" dedi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'da İsrail Saldırısı: Besic Komutanı Öldürüldü - Son Dakika

Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya’dan net tavır Orta Doğu gerilimi büyürken İtalya'dan net tavır
İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek İsrail basını: Savaş en az 1 ay daha devam edecek
Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı Dilencilik bahanesiyle yaklaştığı kadının çantasını kesip içinden cüzdanını çaldı
Seyir halindeyken alev alev yandı Seyir halindeyken alev alev yandı
Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı Gelin hırsını alamadı, kayınvalidesi ve kayınpederinin evini yaktı
5 ülkeden İsrail’e “Lübnan’a kara harekatına son ver“ çağrısı 5 ülkeden İsrail'e "Lübnan'a kara harekatına son ver" çağrısı

21:50
Nene’den resital Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
Nene'den resital! Fenerbahçe kritik virajı kayıpsız döndü
21:11
BAE ve Ürdün liderleri Dubai’de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
BAE ve Ürdün liderleri Dubai'de buluştu: Hem mesajlar hem görüntüler konuşuldu
21:04
ABD’nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğine İHA saldırısı
19:34
Bir annenin feryadı Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
Bir annenin feryadı! Uyuşturucu bağımlısı oğlu için yardım çağrısında bulundu
19:25
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
Tabancayla video çekerken kendini öldürdü
19:10
Trump’tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
Trump;'tan Küba açıklaması: Çok yakın zamanda adım atacağız
