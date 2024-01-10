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İran'da Karakola Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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İran'da Karakola Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde bulunan bir karakola silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmalarda 1 polis hayatını kaybetti. Saldırıyı üstlenen örgüt, bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu iddia eden 'Ceyşul Adl' isimli terör örgütüdür.

İran\'da Karakola Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti
10.01.2024 - 10:47,
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İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde karakola silahlı bir grup tarafından saldırı düzenlendiği, yaklaşık 3 saat süren çatışmalarda 1 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Rask kentinde dün gece yarısı silahlı bir grup tarafından sınır yakınlarındaki bir karakola saldırı düzenlendi.

Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 1 polis hayatını kaybetti.

Yaklaşık 3 saat devam eden çatışma sonrasında saldırganlar kaçarken, bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Saldırıyı "Ceyşul Adl" isimli örgüt üstlendi

Öte yandan saldırıyı Sistan-Beluçistan eyaletinde faaliyet gösteren "bölgedeki Sünni Beluç halkın haklarını savunduğunu" öne süren ve İran'da terör örgütü olarak kabul edilen "Ceyşul Adl" isimli örgütün üstlendiği bildirildi.

Örgüt, zaman zaman Pakistan sınırındaki Sistan-Beluçistan bölgesinde saldırılar düzenliyor.

Aynı bölgede 15 Aralık'ta da bir polis merkezine saldırı düzenlenmiş, saldırıda 12 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı yine aynı örgüt üstlenmişti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İran'da Karakola Saldırı: 1 Polis Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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