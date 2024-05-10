İran lideri Hamaney, 12. dönem Milletvekili Seçimleri'nde oyunu kullandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İran lideri Hamaney, 12. dönem Milletvekili Seçimleri'nde oyunu kullandı

İran lideri Hamaney, 12. dönem Milletvekili Seçimleri\'nde oyunu kullandı

İran'da 12'nci dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turu için oy verme işlemi başladı. Ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da oyunu kullandı. Seçimler ilk kez elektronik sandıklarda gerçekleştiriliyor. Hamaney, seçimlerin ikinci turunun da önemli olduğunu belirterek halka oy kullanma çağrısında bulundu.

10.05.2024 09:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, 12'nci dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turu için 22 seçim bölgesinde sandık başına giderken ülke lideri Ayetullah Ali Hamaney, başkent Tahran'da oyunu kullandı.

İran'da 12'nci dönem Milletvekili Seçimleri'nin ikinci turu için oy verme işlemi, 22 bölgede 11 bin 500 merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 08.00 itibarıyla başladı.

Seçimler ilk kez Tahran dahil 8 seçim bölgesinde elektronik sandıklarda gerçekleştiriliyor.

İran lideri Hamaney de oyunu Tahran'da kabullerini gerçekleştirdiği İmam Humeyni Hüseyniyesi'ndeki salonda kurulan elektronik sandıkta kullandı.

Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklama yapan Hamaney, seçimlerin ikinci turunun da ilk tur kadar önemli olduğunu belirterek, Mecliste görev yapacak milletvekillerinin belirlenmesi için halkın, seçimin bu aşamasına da katılması gerektiğini ifade etti.

Halka "oy kullanın" çağrısında bulunan Hamaney, "Ne kadar çok oy olursa Meclis de o kadar güçlü olur ve Meclis ne kadar güçlü olursa ülkede iş yapabilme imkanları da o kadar artar." dedi.

İran'da 1 Mart'ta Milletvekili Seçimi ile Uzmanlar Meclisi seçimleri yapılmıştı. Milletvekili seçimlerinde 290 sandalye için yarışan adaylardan 245'i Meclise girmeye hak kazanırken 45 sandalye için seçimler ikinci tura kalmıştı. İlk turda halkın seçimlere katılımı yüzde 41 olmuştu.

İkinci turda 45 sandalye için 90 aday yarışıyor. Ülkede ilk kez Tahran dahil 8 bölgede seçimlerin elektronik sandıkta gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran lideri Hamaney, 12. dönem Milletvekili Seçimleri'nde oyunu kullandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


08:23 AK Parti’nin “Neden oy vermediniz“ anketinde çarpıcı sonuç Vatandaş ekonomiden oldukça dertli AK Parti'nin "Neden oy vermediniz?" anketinde çarpıcı sonuç! Vatandaş ekonomiden oldukça dertli
08:23 ABD, İsrail’e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi “Gazze Hiroşima olsun“ ABD, İsrail'e mühimmat göndermeyi durdurunca tepki yükseldi! "Gazze Hiroşima olsun"
00:14 Tatvan’da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5’inci kattan attı Tatvan'da 19 yaşındaki bir genç kendisini 5'inci kattan attı
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
09:39 Belçika’nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze’de ateşkes çağrısı yaptı Belçika'nın VRT kanalı Eurovision yayınını yarıda keserek Gazze'de ateşkes çağrısı yaptı
09:37 PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası PKK Bağlantılı Orman Yangınında İki Kez Müebbet Hapis Cezası
09:23 İsmail Kartal’dan isyan: Ben daha ne yapayım İsmail Kartal'dan isyan: Ben daha ne yapayım
09:09 Cem Yılmaz’dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor Cem Yılmaz'dan sahneyi terk ettiği iddiasına tepki: Dün mü başladık bu işe, gösteriye gelen gelmeyen yorum yapıyor
08:10 Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi Jandarma, 20 ilde düzenlediği operasyonlarda 700 kilogram uyuşturucu ele geçirdi
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
23:24 Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 10:02:04. #1.13#
SON DAKİKA: İran lideri Hamaney, 12. dönem Milletvekili Seçimleri'nde oyunu kullandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement