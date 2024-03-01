İran'da oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika
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İran'da oy verme süresi uzatıldı

İran'da 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 20.00'ye kadar uzatıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, seçmenler 50 binden fazla merkezde oy kullanmaya devam edebilecek. Ülkede 61 milyon 172 bin seçmen bulunuyor ve Meclis için 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisi için 144 aday seçimlere katılıyor.

01.03.2024 17:55  Güncelleme: 17:56
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İran'da 12. Dönem Milletvekili Genel Seçimi ile İran liderini seçme, denetleme ve azletme yetkisine sahip Uzmanlar Meclisi seçimleri için oy verme süresi saat 20.00'ye kadar uzatıldı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İçişleri Bakanlığı yayımladığı bildiride oy verme işleminin 2 saat uzatıldığını duyurdu.

Yerel saatle 08.00'da başlayan ve resmi olarak saat 18.00'de bitmesi gereken oy verme süreci, seçmenlerin oy kullanmaya devam etmesi nedeniyle saat 20.00'ye kadar uzatılmış oldu.

Seçmenler, ülkenin dört bir yanındaki 50 binden fazla merkezde kurulan sandıklarda yerel saatle 20.00'ye kadar oy kullanmaya devam edebilecek.

İran'da 61 milyon 172 binden fazla seçmen bulunuyor.

İran Meclisinde bulunan 290 sandalye için ülke genelinde 15 binden fazla aday yarışırken, Uzmanlar Meclisindeki 88 sandalye için ise 144 aday seçimlere katılıyor.

Kaynak: AA

İçişleri Bakanlığı, Milletvekili, İran, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da oy verme süresi uzatıldı - Son Dakika

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