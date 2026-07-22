İran'da Patlama Sesleri - Son Dakika
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İran'da Patlama Sesleri

İran\'da Patlama Sesleri
22.07.2026 09:33
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ABD'nin saldırıları sonrası İran'ın birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu, Tahran'da savunma sistemleri devreye girdi.

TAHRAN, 22 Temmuz (Xinhua) -- ABD'nin İran'a yönelik yeni hava saldırılarının ardından liman kenti Buşehr ve kuzeybatıdaki Tebriz dahil olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde patlama sesleri duyuldu.

Jamaran haber sitesinin salı günü bildirdiğine göre, düşman saldırılarını engellemek için başkent Tahran'da hava savunma sistemleri devreye girdi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı aynı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, İran'daki askeri hedeflere yönelik saldırıların art arda 11. gecesini başlattıklarını açıklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Tahran, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

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