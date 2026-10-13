İran'da polis memurunu öldürmekten verilen idam cezası Minab'da infaz edildi

İran'da bir polisi kasten öldürmek suçlamasıyla idama mahkum edilen bir kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, 2023'te Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde polis memuru Casim Hüseyniyan'ı kasten öldürmekle suçlanarak ölüm cezasına mahkum edilen bir kişi darağacına çıkarıldı.

Devrim Mahkemesi tarafından verilen kararın Yüksek Mahkeme'de de onaylanması üzerine mahkumun bu sabah Minab Cezaevi'nde idam edildiği belirtildi.

Polis memuru Casim Hüseyniyan, Aralık 2023'te Minab-Cask karayolundaki bir kontrol noktasında, kaçakçıların kullandığı bir aracın kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.