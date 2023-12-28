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İran'da polis öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişi infaz edildi - Son Dakika
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İran'da polis öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişi infaz edildi

İran'da silahlı banka soygunu sırasında bir polis memurunu öldürmek suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan bir mahkum, 19 yıl sonra suç mahallinde idam edildi. Mahkumun kimliği açıklanmazken, 2004 yılında İsfahan eyaletine bağlı Necefabad kentinde bir banka soygunu sırasında polis memurunu öldürdüğü belirtildi. Mahkumun aynı zamanda silahlı soygun çetesinin elebaşı olduğu ifade edildi.

İran\'da polis öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişi infaz edildi
28.12.2023 - 13:19,
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İran'da bir polisi öldürme suçlamasıyla idama mahkum edilen kişinin cezası infaz edildi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, silahlı banka soygunu sırasında Muhammed İbrahimi adlı bir polis memurunu öldürmek suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan bir mahkum, 19 yıl sonra suç mahallinde idam edildi.

İdam edilen mahkumun kimliği açıklanmazken 2004 yılında İsfahan eyaletine bağlı Necefabad kentinde bir banka şubesindeki soygundan sonra kaçarken polis memurunu öldürdüğü aktarıldı.

Söz konusu mahkumun silahlı soygun çetesinin elebaşı olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA
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