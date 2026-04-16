İran'da Polislere Saldırı: 3 Şehit

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan'da devriye görevi yürüten polislere açılan ateş sonucu 3 polisin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Seravan ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen silahlı kişiler devriye görevindeki polis memurlarına ateş açtı.
Silahlı saldırıda 3 polis memuru hayatını kaybetti.
Saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışmaların başlatıldığı belirtildi.
