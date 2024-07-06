İran'da Reformist Aday Mesud Pezeşkiyan Cumhurbaşkanlığı Seçimlerini Kazandı

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TAHRAN, 6 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da seçim kampanyası yürüten Mesud Pezeşkiyan, 3 Temmuz 2024.

İran Seçim Merkezi Sözcüsü Muhsin Eslami, eski Sağlık Bakanı olan reformist aday Mesud Pezeşkiyan'ın Cumartesi günü İran'da yapılan 14. cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazandığını açıkladı. Açıklamaya göre Pezeşkiyan, ikinci turda toplam 30.573.931 oyun 16.384.402'sini aldı. İkinci tura katılım oranı yüzde 49,8 oldu. (Fotoğraf: Shadati/Xinhua)