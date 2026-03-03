İran'da Saldırıya Kurban Giden Öğrenciler İçin Cenaze - Son Dakika
İran'da Saldırıya Kurban Giden Öğrenciler İçin Cenaze

İran\'da Saldırıya Kurban Giden Öğrenciler İçin Cenaze
03.03.2026 12:28
İran'da ABD ve İsrail saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi.

ABD ve İsrail saldırısında hedef alınan İran'ın Hürmüzgan eyaletindeki ilkokulda hayatını kaybeden öğrenciler için cenaze töreni düzenlendi.

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentinde düzenlenen cenaze törenine öğrencilerin aileleri ve resmi makamların yanı sıra binlerce kişi katıldı.

Hayatını kaybeden çocuklarının fotoğraflarını taşıyan aileler, ABD ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

