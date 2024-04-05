İran'ın başkenti Tahran'da Şam konsolosluğuna saldırıda hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika
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İran'ın başkenti Tahran'da Şam konsolosluğuna saldırıda hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi

İran\'ın başkenti Tahran\'da Şam konsolosluğuna saldırıda hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen 'Dünya Kudüs Günü' etkinlikleri kapsamında İran'ın Şam konsolosluğuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu askerleri için cenaze töreni düzenlendi. Törende ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı ve cenazelerin tören sonrası defnedilecekleri beldelere sevk edileceği belirtildi. İsrail'in 1 Nisan'da gerçekleştirdiği hava saldırısında 2'si general rütbesinde 7 İran askeri ve 6 Suriye vatandaşı hayatını kaybetmişti.

05.04.2024 11:19  Güncelleme: 11:22
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İran'ın başkenti Tahran'da "Dünya Kudüs Günü" etkinlikleri kapsamında İran'ın Şam konsolosluğuna yapılan saldırıda hayatını kaybeden Devrim Muhafızları Ordusu askerleri için de cenaze töreni düzenlendi.

İran devlet televizyonuna göre, Tahran'ın Firdevsi Meydanı'nda düzenlenen törene çok sayıda İranlı katıldı. Törende ABD ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Cenazelerin, tören sonrası defnedilecekleri beldelere sevk edileceği belirtildi.

İran'da ramazan ayının son cuması "Dünya Kudüs Günü" olarak kutlanıyor.

İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan konsolosluk binasına 1 Nisan'da hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda, İran Devrim Muhafızları Ordusundan 2'si general rütbesinde 7 kişi ölmüştü. Ayrıca saldırıda, 6 Suriye vatandaşının da hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran'ın başkenti Tahran'da Şam konsolosluğuna saldırıda hayatını kaybeden askerler için cenaze töreni düzenlendi - Son Dakika

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