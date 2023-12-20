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İranlılar Şeb-i Yelda kutlamaları için pazarlara akın ediyor - Son Dakika
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İranlılar Şeb-i Yelda kutlamaları için pazarlara akın ediyor

İranlılar, Şeb-i Yelda kutlamaları için özel pazarlara giderek alışveriş yapıyor. Festival alanında nar, karpuz ve kabak maskotları misafirleri karşılıyor. Şeb-i Yelda'nın mutluluk ve bereket getirdiğine inanılıyor. Tahranlılar, kuruyemiş, nar, karpuz ve bal kabağı gibi yiyecekleri satın almak için çarşı ve pazarlara akın ediyor.

İranlılar Şeb-i Yelda kutlamaları için pazarlara akın ediyor
20.12.2023 - 23:33,
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İran'ın en eski geleneklerinden Şeb-i Yelda (Yelda Gecesi) kutlamalarına hazırlanan halk, Tahran'ın birçok bölgesinde bu gece için özel kurulan pazarlara giderek alışveriş yapıyor.

Farklı stantların yanı sıra süslemeler ve ışıklandırmalarla donatılan festival alanında nar, karpuz ve kabak maskotları müzik eşliğinde misafirleri karşılıyor.

İranlılar "en uzun gece" anlamına gelen Şeb-i Yelda'nın mutluluk ve bereket getirdiğine inanıyor. Genellikle büyüklerin evinde toplanılan bu gecede özel sofralar kuruluyor.

Tahranlılar, bu sene ki kutlamalar için Şeb-i Yelda sofralarının vazgeçilmez yiyecekleri olan kuruyemiş, nar, karpuz ve bal kabağı satın almak için çarşı ve pazarlara yöneldi.

Başkentin bazı bölgelerinde sokaklara ve pazar girişlerine kurulan özel alanlar alışverişe festival havası katarken, bazı ziyaretçiler ise sadece fotoğraf çekmek için bu alanlara geliyor.

Alışverişe gelenler konuşmayı tercih etmese de esnaf fiyatların yüksekliğinden şikayetçi olan müşterilerine dertlerini anlatmaya çalıştı.

Meyve standı açan Muhammed Ali Eyyuki, festival için pazarda stant açtığını belirterek insanların daha uygun fiyata ürün alabilmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını aktardı.

Eyyuki, "Pazarın durumundan insanlar razı değil. Geçen yıl bu yıldan iyiydi. Buraya gelenler yüksek fiyata sattığımızı söylüyor. Biz yüksek fiyatla satmıyoruz. Bize yüksek fiyata geliyor." diye konuştu.

Festivale ekonomik kazanç için katılmadığını dile getiren Eyyuki, "Bir festival var, insanlara yardımcı olmak için geldim. Kazanç peşinde değiliz, kiramızı çıkarsak yeterli." ifadelerinde bulundu.

Festival pazarına gezmeye gelen Ensiye Dehkani, Şeb-i Yelda'ya dair en sevdiği geleneğin hikaye ve masal anlatıları olduğunu ifade etti.

Büyükannelerin torunları ve çocukları ile oturup güzel hikayeler anlatmasının ayrı bir güzellik olduğunu söyleyen Dehkani, "Şeb-i Yelda, ailelerin toplanması, aile büyüklerinin yanında bulunulması açısından iyi bir gelenek. İranlılar ailelerine çok önem veriyor. Şeb-i Yelda ya da Nevruz bayramında bir araya toplanırlar." şeklinde konuştu.

Dehkani, bu uzun gecede nar, bal kabağı, karpuz yenilerek birlikte güzel zaman geçirildiğini aktararak, "Hafızdan beyitler okunur, güzelce zaman geçirilir. Kalıcı bir hatıra olur. Yeni nesiller için bazı şeyler sadece tarih gibi görünür. Ama öyle değil bu geleceğin yaşatılması lazım." diye konuştu.

Pazardaki ürünlerin fiyatlarına da değinen Dehkani, "Burada kurulan pazar diğer pazarlar gibi pahalı değil ama ucuz da değil. Fiyatlar ortalama seviyede." dedi.

Dehkani, festival alanının güzel tasarlandığını belirterek insanların hatıra fotoğrafı çekildiğini bunları da sosyal medya hesaplarında paylaşacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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Tahran, İran, Yemek, Kültür, Alışveriş, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İranlılar Şeb-i Yelda kutlamaları için pazarlara akın ediyor - Son Dakika


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