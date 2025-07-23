İran'da Sıcak Hava Uyarısı

TAHRAN, 23 Temmuz (Xinhua) -- İran'ın başkenti Tahran'da sokakta serinlemek için su içen bir kişi, 22 Temmuz 2025.

İran medyasının bildirdiğine göre, ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklıkların su ve elektrik sıkıntılarına yol açması nedeniyle birçok kentte sarı kodlu uyarı verildi. (Fotoğraf: Xinhua)