İran'da suikasta uğrayan Hamas lideri için gıyabi cenaze namazı kılındı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı.
Cuma namazının ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.
Çelikhan Müftülüğü ve Sivil Toplum Kuruluşu Platformu tarafından düzenlenen programda Heniyye'nin özgeçmişi okundu.
Müftü Vekili Abdurrahman Altan'ın kıldırdığı gıyabi cenaze namazının ardından dua edildi.
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