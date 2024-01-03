 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında patlama: En az 25 ölü - Son Dakika
Üye Girişi

İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında patlama: En az 25 ölü

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi. Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma törenleri düzenlenirken, kabristana giden yol üzerinde gerçekleşen patlamalar büyük bir trajediye yol açtı.

İran\'da Süleymani\'nin mezarı yakınlarında patlama: En az 25 ölü
03.01.2024 - 15:41,
Abone Ol

İran'ın Kirman eyaletinde Kasım Süleymani'nin mezarı yakınlarında meydana gelen iki patlamada en az 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Süleymani'nin 3 Ocak 2020'de ABD'nin Bağdat'taki saldırısında öldürülmesinin 4. yılı dolayısıyla anma töreninin yapıldığı kabristana giden yol üzerinde iki patlama meydana geldi.

Yaklaşık 10 dakika arayla meydana gelen iki patlamada, ilk belirlemelere göre 25 kişinin hayatını kaybettiği, 40 kişinin yaralandığı belirtildi.

ABD'nin 3 Ocak 2020'de Bağdat'taki saldırısında hayatını kaybeden Süleymani'nin öldürülmesinin 4. yılı münasebetiyle anma programları düzenleniyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Kasım Süleymani, Bağdat, İran, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında patlama: En az 25 ölü - Son Dakika


16:08
Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:32
İsrailli sunucu canlı yayında silahla çıkarak 'Silahlanın' çağrısı yaptı İsrailli sunucu canlı yayında silahla çıkarak 'Silahlanın' çağrısı yaptı
15:24
Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22
Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53
İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52
Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32
İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29
Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket

Son Dakika
16:08 Yargıtay, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay'la ilgili kararını bir kez daha tanımadı
15:32 İsrailli sunucu canlı yayında silahla çıkarak 'Silahlanın' çağrısı yaptı
15:24 Polat çiftinin avukatı konuştu: Yeni atanan savcının, müvekkillerimi 2 günde çıkarması lazım
15:22 Yönetimin kararı net! Premier Lig devi yıldız futbolcu için İstanbul'a geliyor
14:53 İran'da Kasım Süleymani'nin mezarı yakınında art arda 2 patlama: 73 kişi hayatını kaybetti, 170 kişi yaralandı
14:52 Interpol'un kırmızı bültenle aradığı İran uyruklu dolandırıcı, İzmir'de yakalandı
14:32 İttifak yapacaklar mı? HÜDAPAR, 31 Mart yerel seçimleri için kararını açıkladı
14:29 Mesut Özil'den Fenerbahçelileri delirtecek hareket
14:10 Sakarya'da katliam gibi kazaya neden olan sis bulutunun uydu fotoğrafı ortaya çıktı
14:03 90 saniyede 379 kişi nasıl tahliye edildi? Alev topuna dönen Japon uçağının içinden görüntüler geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2024 16:24:39. #1.13#
SON DAKİKA: İran'da Süleymani'nin mezarı yakınlarında patlama: En az 25 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement