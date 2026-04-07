İran'da Tutuklu Japon Gazeteci Serbest Bırakıldı

07.04.2026 10:06
Ocak ayından beri tutuklu olan NHK temsilcisi, kefaletle serbest kaldı; ülkeden ayrılmasına izin yok.

İran'da ocak ayından bu yana tutuklu bulunan Japon kamu yayıncısı NHK'nin Tahran temsilcisinin kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi.

Kyodo ajansının haberine göre, Japonya Kabine Başsekreteri Kihara Minoru, düzenlediği basın toplantısında, ismi açıklanmayan Japon gazetecinin dün serbest kaldığını teyit etti.

Kihara, kefaletle serbest bırakılmasının ardından gazetecinin, Japonya'nın Tahran Büyükelçisi ile bir araya geldiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu aktardı.

"Casuslukla suçlanan" gazetecinin hakkındaki suçlamalar nedeniyle ülkeden ayrılmasına izin verilmezken, ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Ayrıca, Tokyo yönetimi, serbest bırakılan gazetecinin bir an önce Japonya'ya dönmesine izin verilmesi için Tahran makamları nezdinde diplomatik girişimlerini sürdürüyor.

Öte yandan, aynı dönemde tutuklanan bir başka Japonya vatandaşı da serbest bırakılmasının ardından ülkesine dönmüştü.

Söz konusu krizin çözümü için Japonya Dışişleri Bakanı Motegi Toşimitsu'nun, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüşerek vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep ettiği bildirilmişti.

Kaynak: AA

Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı Depremden 3 Yıl Sonra Su Kaynağı Yeniden Akladı
Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor Yıldız futbolcu kendisinden 17 yaş büyük kadınla aşk yaşıyor
Netanyahu bizzat duyurdu İran’ın 2 kritik ismi öldürüldü Netanyahu bizzat duyurdu! İran'ın 2 kritik ismi öldürüldü
Suriye’den Kürtler için kritik karar Vatandaşlık başvuruları başladı Suriye'den Kürtler için kritik karar! Vatandaşlık başvuruları başladı
Beklenen olmadı Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı’ndan geri döndü Beklenen olmadı! Doğal gaz yüklü 2 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geri döndü
Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı Eşiyle romantik kare Merve Dizdar mutluluğunu paylaştı! Eşiyle romantik kare

10:33
Livakovic’e sürpriz talip
Livakovic'e sürpriz talip
10:19
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi Balya balya para masaya sığmadı
Üsküdar Belediyesi operasyonunda ele geçildi! Balya balya para masaya sığmadı
10:09
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı Verdikleri mesaj net
İranlı kadınlar da silah kuşanıp sokağa çıktı! Verdikleri mesaj net
09:35
Rusya’dan İsrail’i kör edecek hamle İran’a tüm listeyi verdiler
Rusya'dan İsrail'i kör edecek hamle! İran'a tüm listeyi verdiler
09:21
Ünlülere yeni dalga operasyon Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
Ünlülere yeni dalga operasyon! Simge Sağın, Mustafa Ceceli, İbrahim Çelikkol dahil 9 isim gözaltına alındı
08:54
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı Kurtulmak için bakın ne yapmış
Kocasını öldürüp satırla 15 parçaya ayırdı! Kurtulmak için bakın ne yapmış
