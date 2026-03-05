İran'daki Okul Saldırısında 160 Ölü

İran'ın güneyindeki Mirab kentinde bir ilkokula düzenlenen, çoğu kız öğrenci ve öğretmen yaklaşık 160 kişinin öldüğü saldırı hakkında ABD ve İsrail, henüz "soruşturma açıldığı" açıklamasıyla yetiniyor.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail-ABD ortak saldırısının ilk gününde gerçekleşen okul saldırısına ilişkin taraflar henüz saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin net bilgi paylaşmıyor.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiği, İsrail'in rolü olup olmadığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.

Buna karşın ABD merkezli NPR'a konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, saldırıyla ilişkilerini reddederek,"İsrail ordusunun bu bölgede faaliyeti bulunmadığını saldırıdan kimin sorumlu olduğunu bilmediğini" dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 4 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail'in ilkokul saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmekle yetindi.

ABD ve İsrail'in saldırısında ilkokulun bombalanmasına ilişkin soruya Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını verdi.

Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu.

Aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ise İsrail'in İran'ın kuzey ve batısında saldırılar yaptığını, ABD ordusunun da uçak savaş gemisi USS Abraham Lincoln liderliğindeki filoyla ülkenin güneyinde saldırılar düzenlediğini paylaştı.

Caine'ın saldırılarına ilişkin sunumda paylaştığı haritada, dünyanın gözünün çevrildiği Hürmüz Boğazı kıyısındaki Hürmüzgan Eyaleti'ndeki ilkokul da İsrail-ABD ortak saldırısında vurulan yerler arasında gösterilmişti.