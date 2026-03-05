İran'daki Okul Saldırısında 160 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'daki Okul Saldırısında 160 Ölü

05.03.2026 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran'da bir ilkokula düzenlenen saldırıda 160 kişi hayatını kaybetti. ABD ve İsrail yetkilileri soruşturma başlattı.

İran'ın güneyindeki Mirab kentinde bir ilkokula düzenlenen, çoğu kız öğrenci ve öğretmen yaklaşık 160 kişinin öldüğü saldırı hakkında ABD ve İsrail, henüz "soruşturma açıldığı" açıklamasıyla yetiniyor.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurdu.

İsrail-ABD ortak saldırısının ilk gününde gerçekleşen okul saldırısına ilişkin taraflar henüz saldırıyı kimin gerçekleştirdiğine ilişkin net bilgi paylaşmıyor.

İsrail Ordu Sözcülüğü, AA muhabirinin bu saldırıyı kimin gerçekleştirdiği, İsrail'in rolü olup olmadığı yönündeki soruları yanıtsız bıraktı.

Buna karşın ABD merkezli NPR'a konuşan İsrail Ordu Sözcüsü Nadav Shoshani, saldırıyla ilişkilerini reddederek,"İsrail ordusunun bu bölgede faaliyeti bulunmadığını saldırıdan kimin sorumlu olduğunu bilmediğini" dile getirdi.

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, 4 Mart'ta düzenlediği basın toplantısında ABD ve İsrail'in ilkokul saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtmekle yetindi.

ABD ve İsrail'in saldırısında ilkokulun bombalanmasına ilişkin soruya Hegseth, "Söyleyebileceğim tek şey, olayı soruşturduğumuzdur." yanıtını verdi.

Hegseth, ABD ordusunun "sivil hedefleri hiçbir zaman hedef almadığını" savundu.

Aynı basın toplantısında konuşan ABD Genelkurmay Başkanı General Dan Caine ise İsrail'in İran'ın kuzey ve batısında saldırılar yaptığını, ABD ordusunun da uçak savaş gemisi USS Abraham Lincoln liderliğindeki filoyla ülkenin güneyinde saldırılar düzenlediğini paylaştı.

Caine'ın saldırılarına ilişkin sunumda paylaştığı haritada, dünyanın gözünün çevrildiği Hürmüz Boğazı kıyısındaki Hürmüzgan Eyaleti'ndeki ilkokul da İsrail-ABD ortak saldırısında vurulan yerler arasında gösterilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'daki Okul Saldırısında 160 Ölü - Son Dakika

Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
ABD Bankası’ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir ABD Bankası'ndan korkutan petrol senaryosu: Varili 100 dolara çıkabilir
İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500’den fazla ABD askeri öldü İran cephesinde dikkat çeken iddia: 500'den fazla ABD askeri öldü
İran’dan Türkiye’ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan’dan dikkat çeken açıklama İran'dan Türkiye'ye füze atılmasının ardından Pezeşkiyan'dan dikkat çeken açıklama
4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi 4 gün 3 gece boyunca uyumadan oyun oynamanın bedelini ağır ödedi
Bir Savaş da Afrika’da patlamak üzere Etiyopya’dan Eritre’ye ültimatom Bir Savaş da Afrika'da patlamak üzere! Etiyopya'dan Eritre'ye ültimatom

15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
15:44
Aliyev’den İHA saldırısı sonrası orduya ’’Hazırlıklı olun’’ talimatı
Aliyev'den İHA saldırısı sonrası orduya ''Hazırlıklı olun'' talimatı
14:45
Trump’tan Orta Doğu’da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
Trump'tan Orta Doğu'da dengeleri değiştirecek rest: Tarafınızı seçin
14:41
İran’dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
İran'dan Azerbaycan saldırısıyla ilgili kafa karıştıran açıklama
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 16:16:54. #7.13#
SON DAKİKA: İran'daki Okul Saldırısında 160 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.