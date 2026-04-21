İran'daki sokak olaylarında bir camiyi ateşe vermekle suçlanan kişi idam edildi

İran'da geçen aylarda yaşanan sokak olaylarında başkent Tahran'daki bir camiyi ateşe verme suçundan idama mahkum edilen Emir Ali Mircaferi'nin cezası infaz edildi.

Yargı Erki tarafından konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, sokak olaylarında Tahran'ın kuzeydoğusundaki Kolhek Cami'ni ateşe vermek ve "güvenlik karşıtı eylemleri yönlendirmekle" suçlanan Mircaferi hakkındaki idam kararının bu sabah infaz edildiği belirtildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.