İran'dan ABD Saldırılarına Yanıt - Son Dakika
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İran'dan ABD Saldırılarına Yanıt

11.06.2026 11:40
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İran, ABD'nin saldırılarını uluslararası hukuka aykırı buldu, ateşkesi ihlal ettiğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin son saldırılarının Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi ve uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ettiğini belirterek, söz konusu saldırıların mevcut ateşkesi fiilen işlevsiz hale getirdiğini bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA, bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamada, ABD'nin son saldırılarının devletlerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı ilkesine aykırı olduğu ve bu eylemlerin 8 Nisan'da ilan edilen ateşkesi pratikte anlamsız hale getirdiği ifade edildi.

ABD'nin bazı bölge ülkelerinin topraklarını söz konusu saldırılarda kullanmaya devam ettiği savunulan açıklamada, İran'ın saldırıların kaynağına karşı meşru müdafaa hakkını kullanacağını ve ülkeye yönelik tehditleri etkisiz hale getirmekte kararlı olduğu kaydedildi.

İran ayrıca, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile BM Genel Sekreteri'ni uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin sorumluluklarını yerine getirmeye davet etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), gece ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla İran'daki çok sayıda hedefe yönelik saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu da ABD'nin saldırılarına karşılık Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün'deki bazı ABD noktalarını hedef aldığını açıklamıştı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Diplomasi, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan ABD Saldırılarına Yanıt - Son Dakika

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