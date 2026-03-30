İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan ABD ve İsrail Hedeflerine Saldırı

30.03.2026 16:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD üsleri ve İsrail komuta merkezlerini hedef alan saldırılar düzenlediğini duyurdu.

İran, İsrail ile ABD'nin komuta merkezlerinin ve bölgedeki 5 ABD üssünün füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef alındığını duyurdu.

Devrim Muhafızları Ordusu, "Sadık Vaat 4 Operasyonu"nun 87. dalgası kapsamında İsrail ve ABD hedeflerine yeni saldırılar düzenlendiğini açıkladı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bölgedeki 5 Amerikan üssü ve işgal altındaki Filistin topraklarının güney, orta ve kuzeyindeki askeri merkezler dahil olmak üzere çeşitli bölgelerdeki komuta ve kontrol merkezleri, insansız hava aracı hangarları, silah destek sığınakları ve terörist askerler ile Amerikan-Siyonist pilotların saklandığı yerler, İmad, Kıyam ve Hürremşehr 4 gibi balistik füzeler ve yıkıcı insansız hava araçlarıyla etkili bir şekilde hedef alındı."

Kuveyt, Irak ve Suudi Arabistan'daki ABD üslerinin de hedef alındığı ve saldırıların dün geceden bu yana devam ettiği belirtildi.

Kuveyt'teki tuz arıtma tesislerine düzenlenen saldırıların İsrail tarafından gerçekleştirildiğinin öne sürüldüğü açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Siyonist rejimin Kuveyt'in tuz arıtma tesislerine yönelik alışılmadık ve gayrimeşru saldırısı, Siyonist işgalcilerin alçaklığının bir işaretidir. Devrim Muhafızları, bu insanlık dışı eylemi kınadığını ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki Amerikan askeri üslerinin ve Siyonist rejimin askeri ve güvenlik merkezlerinin güçlü hedeflerimiz olduğunu ilan etmektedir."

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Orta Doğu, Güvenlik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2026 16:32:43. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.