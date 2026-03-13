İran'dan ABD'ye Yanıt: Hürmüz Boğazı Kontrolümüz Altında

Üye Girişi
Son Dakika Logo

13.03.2026 18:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, ABD'nin donanmasının yok olduğunu iddialarını reddederek Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü vurguladı.

Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Deniz Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Muhammed Ekberzade, ABD'nin, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, "ABD, İran donanmasının yok olduğunu iddia ediyorsa nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor?" şeklinde cevap verdi.

İran basınına göre, Ekberzade, ülkesinin askeri kapasitesine ilişkin iddialarla alakalı açıklamalarda bulundu

Ekberzade, ABD'nin, İran'ın donanmasının ve hava kuvvetlerinin yok edildiğine yönelik iddiasına ilişkin, "ABD, İran donanmasının yok olduğunu iddia ediyorsa eğer nasıl oluyor da Hürmüz Boğazı hala kapalı ve tek bir tanker bile geçemiyor? Hava kuvvetlerimiz yok edildiyse nasıl oluyor da füze ve insansız hava araçlarımız hedeflerini vuruyor?" dedi.

"Bütün dünyanın DMO'nun stratejik füze ve İHA'larının, kara, deniz ve havadan düşmanın üzerine fırlatıldığına ve Hürmüz Boğazı'nın kontrol edildiğine şahit olduğunu" belirten Ekberzade, "Bugün Hürmüz Boğazı, İran'ın stratejik gücünü ortaya koymaktadır." ifadesini kullandı."

Ekberzade, "ABD ve müttefikleri bölgedeki hedeflerine ulaşamadığını" öne sürerek, "Üst düzey askeri yetkililerimize yönelik suikastlere rağmen İran sistemi daha genç bir güçle yoluna devam ediyor." mesajını verdi.

Mevcut şartlarda küresel petrol fiyatlarında artışın devam edebileceğini söyleyen Ekberzade, " Şuan petrolün varili 95-100 dolar seviyesinde ve eğer haftaya bu durum devam ederse ABD ekonomisi ciddi bir krizle karşı karşıya kalacak." uyarısında bulundu.

Kaynak: AA

Hürmüz Boğazı, Politika, Savunma, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 19:25:48. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.