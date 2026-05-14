İran'dan Çin Gemilerine Geçiş İzni - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Çin Gemilerine Geçiş İzni

İran\'dan Çin Gemilerine Geçiş İzni
14.05.2026 17:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, Hürmüz Boğazı'ndan Çin gemilerine geçiş izni vererek 30 geminin geçiş yaptığını açıkladı.

TAHRAN, 14 Mayıs (Xinhua) -- İran, çarşamba gecesinden itibaren bazı Çin gemilerinin Hürmüz Boğazı'ndan belirlenen protokoller kapsamında geçişine izin verildiğini bildirdi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı'nın, İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nden üst düzey bir yetkiliye dayandırdığı perşembe günkü haberine göre, o saatten bu yana 30 gemi Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yaptı.

Yetkili, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte İran'ın belirlediği rotanın diğer ülkelerce de benimsendiğini söyledi.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi perşembe günü yaptığı açıklamada, İran deniz kuvvetleriyle işbirliği yapılması kaydıyla Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilere açık olduğunu ifade etti.

Geçiş yapan gemilere herhangi bir engel çıkarılmadığını kaydeden Erakçi, ablukayı uygulayan tarafın ABD olduğunu belirtti. Erakçi, ABD'nin "yasadışı" ablukayı kaldırmasıyla mevcut durumun sona erebileceği umudunu dile getirdi.

İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından boğaz üzerindeki kontrolünü sıkılaştıran İran, İsrail ve ABD gemileri ile bu ülkelerle bağlantılı gemilerin geçişini yasaklamıştı.

Kaynak: Xinhua

Denizcilik, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Çin Gemilerine Geçiş İzni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mersin’de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada Mersin'de bir işçinin hayatını kaybettiği patlama anı kamerada
İsrail ateşkese uymuyor Lübnan’a saldırılar devam ediyor İsrail ateşkese uymuyor! Lübnan'a saldırılar devam ediyor
3 cezayı aynı anda yedi Toplam miktar dudak uçuklattı 3 cezayı aynı anda yedi! Toplam miktar dudak uçuklattı
Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı Yaşlı adamı tarlada bıçaklayarak öldüren şüpheli yakalandı
ODTÜ’deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı ODTÜ'deki bahar şenlikleri soruşturması: 6 kişi tutuklandı
Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump’ı resmi törenle karşıladı Çin Devlet Başkanı Şi, ABD Başkanı Trump'ı resmi törenle karşıladı

22:41
Pakistan savaşa hazırlanıyor Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
Pakistan savaşa hazırlanıyor! Fatah-4 seyir füzesini test ettiler
22:14
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
Elindeki kelepçeyi montla örten Rasim Ozan Kütahyalı: Bir yanlış anlaşılma var
21:33
Yer: Sabiha Gökçen Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
Yer: Sabiha Gökçen! Havalimanındaki işletmede gelen hesap şoke etti
21:29
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
Türkiye’de aynı gün içinde yaşanmayan doğa olayı kalmadı
20:36
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu’nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
Dünyaca ünlü şeften iki kentimizi birbirine düşüren yorum: Kastamonu'nun meşhur olması lazımken Kayseri olmuş
20:10
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Trump: Şi Cinping 200 Boeing uçağı almayı kabul etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 23:02:32. #7.12#
SON DAKİKA: İran'dan Çin Gemilerine Geçiş İzni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.