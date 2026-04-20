İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Hürmüz Boğazı Uyarısı

20.04.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hürmüz Boğazı'nın güvenliğinin bedelsiz olmayacağını belirtti.

İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif, " Hürmüz Boğazı'nın güvenliği bedelsiz değildir. İran'ın petrol ihracatını kısıtlayıp, başkaları için ücretsiz güvenlik beklenemez." dedi.

Arif, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Hürmüz Boğazı'na ilişkin bir açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndaki durumun küresel piyasalara etkilerine dikkati çeken Arif, şunları kaydetti:

"Seçim açıktır; ya herkes için serbest bir petrol piyasası ya da herkes için ciddi maliyetler riski. Küresel yakıt fiyatlarında istikrar, İran ve müttefiklerine yönelik ekonomik ve askeri baskının kalıcı ve güvence altına alınmış şekilde sona ermesine bağlıdır."

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Hürmüz Boğazı, Dış Politika, Güvenlik, Ekonomi, Enerji, Güncel, İran, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin Kabaiş’in babasından Doku ailesine destek “Şüpheleniyorum“ deyip tek kişiyi işaret etti Rojin Kabaiş'in babasından Doku ailesine destek! "Şüpheleniyorum" deyip tek kişiyi işaret etti
Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu Bakan Fidan: İsrail, Müslüman ülkelere karşı ittifak kurdu
Ülke felaketi yaşıyor Suyun üstündeki kasaba küle döndü Ülke felaketi yaşıyor! Suyun üstündeki kasaba küle döndü
Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel’in gözaltı süresi uzatıldı Eski Tunceli valisi Tuncay Sonel'in gözaltı süresi uzatıldı
Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler Genç kızı taciz eden adamı darbedip kadın kıyafeti giydirdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ADF konuşması 3 dilde kitaplaştırıldı

11:08
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
Yapılan kanlı saldırılar sonrası okullarda bir dönem sona erdi
11:01
Japonya’da 7.4 büyüklüğünde deprem Tsunami uyarısı yapıldı
Japonya'da 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı
10:39
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
Silahlar yeniden ateşlendi, akaryakıt indirimi iptal oldu
10:38
Pakistanlı kaynaklar “Müzakere olacak“ dedi, İran’dan yalanlama geldi
Pakistanlı kaynaklar "Müzakere olacak" dedi, İran'dan yalanlama geldi
10:08
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
Memurları ilgilendiren düzenleme kabul edildi: 247 bin TL ödeme yapılacak
09:49
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Okulu kana bulayan saldırganın arkadaşı: Kalemle elini kolunu deşerdi, sırası kan olurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2026 11:21:41. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.