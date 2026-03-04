İran'dan İspanya'ya Teşekkür

(ANKARA) - İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, " İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı işlediği bariz insan hakları ihlalleri ve askeri saldırganlığına karşı çıkma konusundaki sorumlu tutumu, Batı'da hala etik değerlerin ve uyanmış vicdanların var olduğunu gösteriyor" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İspanya'nın ABD'ye üslerini kullanmasına izin vermeme yönündeki kararının ardından ABD ile İspanya arasındaki gerginliğe ilişkin açıklama yaptı. Pezeşkiyan, X hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İspanya'nın, Siyonist-Amerikan koalisyonunun İran da dahil olmak üzere ülkelere karşı işlediği bariz insan hakları ihlalleri ve askeri saldırganlığına karşı çıkma konusundaki sorumlu tutumu, Batı'da hala etik değerlerin ve uyanmış vicdanların var olduğunu gösteriyor. İspanyol yetkilileri sergiledikleri tutumdan dolayı takdir ediyorum."