İran'dan İsrail'e 9'uncu Füze Misillemesi

İran'ın gece yarısından bu yana İsrail'e yaptığı 9'ncu dalga misillemenin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzelerinin engellendiğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma ihbarı alınmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını kaydetti.