İran'dan İsrail'e 9'uncu Füze Misillemesi
İran'dan İsrail'e 9'uncu Füze Misillemesi

26.03.2026 18:45
İran, İsrail'e 9'uncu kez füze saldırısı düzenledi. Tel Aviv ve Batı Şeria'da sirenler çaldı.

İran'ın gece yarısından bu yana İsrail'e yaptığı 9'ncu dalga misillemenin ardından başta Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkez bölgesinde ve işgal altındaki Batı Şeria'da sirenler çaldı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezindeki geniş bir alanda ve işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölgelerinde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran füzelerinin engellendiğini ileri sürdü.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, herhangi bir isabet veya yaralanma ihbarı alınmadığını, gerekli olması durumunda güncelleme yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA

