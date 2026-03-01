İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi

01.03.2026 10:10
İsrail ordusu, İran'ın ABD-İsrail saldırılarına füzelerle karşılık verdiğini açıkladı.

İsrail ordusu, ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İran'dan yeni füzelerin ateşlendiğinin tespit edildiğini duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin füzeleri engellemeye çalıştığı kaydedildi.

İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edilmesinin ardından, son birkaç dakika içerisinde cep telefonlarına uyarılar gittiği ve bazı bölgelerde alarmların devreye girdiği belirtilen açıklamada, İsraillilere sığınaklardan çıkılmaması uyarısı yapıldı.

?ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılarda başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah başta olmak üzere 24 eyalette çeşitli noktalar hedef alındı.

İran Kızılayı, saldırılarda şu ana kadar 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin yaralandığını bildirdi.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran ordusu, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde de ABD üslerine ve hedeflerine füze ve kamikaze insansız hava araçlarıyla saldırılar düzenledi.

Kaynak: AA

