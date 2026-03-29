İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Füze Misillemesi

29.03.2026 12:10
İran, İsrail'in güneyine 2 füze saldırısı düzenledi. İki misillemede ölü ya da yaralı yok.

İran'ın sabah saatlerinde art arda gerçekleştirdiği 2 füze misillemesi, İsrail'in güney bölgelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, kısa süre içinde yaptığı iki açıklamada, İran'dan füze atıldığının tespit edildiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemek için devrede olduğunu bildirdi.

Misilleme tehdidi altındaki bölgelerde cep telefonlarına ön uyarı mesajları gönderilirken, halktan sığınaklara inmeleri istendi.

Yedioth Ahronot gazetesi, İran'ın sabah saatlerinde gerçekleştirdiği ilk misilleme nedeniyle İsrail'in güneyindeki Dimona kenti, Necef Çölü ve Ölü Deniz bölgelerinde sirenlerin çaldığını aktardı.

Yarım saat aralıkla yapılan ikinci misillemenin ardından ise İsrail'in güneyindeki Birüssebi (Berşeva) ve Arad kentlerinde sirenlerin devreye girdiği basına yansıdı.

İsrail ordusu, İran'ın ikinci misillemesinde bir füzenin Birüssebi kenti çevresinde açık alana isabet ettiğini duyurdu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada ise her iki misillemede de ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

İran'ın 21 Mart'ta İsrail'in güneyine düzenlediği misillemede Arad ve Dimona kentlerinde doğrudan isabet kaydedilmişti.

İran'ın misillemesinde Arad'da 84, Dimona'da ise onlarca kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2026 12:33:55.
