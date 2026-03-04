İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı - Son Dakika
İran'dan İsrail'e Füze Saldırısı

04.03.2026 15:20
İran, İsrail'e füze saldırıları düzenledi. Hizbullah da İHA saldırıları başlattı.

İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı dalgası başlatıldığı bildirildi.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yapılan yeni füze saldırısını duyurdu.

Yerel medya da Lübnan'daki Hizbullah örgütünün, söz konusu saldırılarla eş zamanlı olarak İsrail'e insansız hava aracı (İHA) saldırısı başlattığını paylaştı.

Öte yandan, İsrail'in başkenti Tel Aviv başta olmak üzere geniş bir bölgede cep telefonlarında İran'dan gelen balistik füze saldırısına ilişkin uyarı alarmları çaldı. Söz konusu bölgelerdeki İsraillilere sığınaklara gitme çağrısı yapıldı.

Kaynak: AA

Savaş ve Çatışma, Güvenlik, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

