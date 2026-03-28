İran'dan İsrail'e İkinci Misilleme

28.03.2026 19:42
İran, İsrail'in güneyine ikinci kez füze saldırısı düzenledi. Hava savunma sistemleri müdahale etti.

ABD-İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran, bir saat içinde ikinci kez İsrail'in güneyini hedef alan bir misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan tekrar füze ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin füzeleri önlemeye çalıştığı belirtildi.

İran'ın İsrail'in güneyindeki Eilat kentine düzenlediği misillemeden bir saat sonra ateşlenen füzeler, yine İsrail'in güneyindeki Necef bölgesini hedef aldı.

Başta Berşeva (Birüssebi) olmak üzere Necef'in çok sayıda bölgesinde sirenler çaldı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, geçen günlerde bir İran füzesinin isabeti sonucu onlarca İsraillinin yaralandığı Arad'a füze parçalarının düştüğünü kaydetti.

İsrail acil yardım servisi, henüz yaralanma ihbarı almadıklarını, gerektiği takdirde güncelleme yapacaklarını bildirdi.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Esenler’de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı Esenler'de otopark cinayeti sonrası şüphelilerin kaçtığı anlarının görüntüsü ortaya çıktı
Serdar Dursun, Arda Güler’in 68 metreden attığı golü denedi İşte sonuç Serdar Dursun, Arda Güler'in 68 metreden attığı golü denedi! İşte sonuç
Rusya’dan benzin ihracatına yasak Rusya'dan benzin ihracatına yasak
Kazımcan Karataş’a çakmak atan taraftar hakim karşısında Kazımcan Karataş'a çakmak atan taraftar hakim karşısında
Bilecik’te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi Bilecik'te jandarma operasyonunda nesli tükenme tehlikesindeki piton ele geçirildi
Bahçelievler’de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı Bahçelievler'de metrobüsün, ayağını ezdiği kadın yaralandı

19:25
ABD’nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu’ya ulaştı
ABD'nin 3 bin 500 deniz piyadesi Orta Doğu'ya ulaştı
18:52
İran, İsrail’in Kızıldeniz’deki en büyük kentini vurdu
İran, İsrail'in Kızıldeniz'deki en büyük kentini vurdu
17:42
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu partisinden istifa etti
17:11
Neçirvan Barzani’nin konutuna saldırı Duhok’taki ev, dronların hedefi oldu
Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı! Duhok'taki ev, dronların hedefi oldu
16:39
Pakistan, İran’a gıda ihracatına izin verdi
Pakistan, İran'a gıda ihracatına izin verdi
16:10
Savaş bölgeye mi yayılıyor Bakan Fidan’ın uyarısı sonrası İran’la kritik temas
Savaş bölgeye mi yayılıyor? Bakan Fidan'ın uyarısı sonrası İran'la kritik temas
