İran'dan İsrail'e Kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılar ile Gazze'ye insani yardım girişine getirilen kısıtlama kararını kınadı.

İran Dışişleri Bakanı, İsrail Filistin'e yönelik saldırıları hakkında bildiri yayımladı.

Bildiride, İran'ın, İsrail'in Filistin'de ve Filistin halkına yönelik saldırılar ile Gazze'ye insani yardım girişine getirilen kısıtlamaları kınadığı belirtildi.

Bildiride ayrıca İsrail'in Gazze'deki ateşkesi 3 bin 600 kez ihlal ettiği ve aralarında kadın ve çocukların bulunduğu bin 100 Filistinliyi öldürdüğüne dikkat çekildi.

Öte yandan ABD'nin de İsrail'e verdiği destek dolayısı ile Filistin'de işlenen insanlık suçuna ortak olduğu vurgulandı.