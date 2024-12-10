İran'dan İsrail'e Kınama ve Çağrı

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İran, İsrail'in Suriye'nin altyapısına yönelik saldırılarını ve Golan bölgesindeki işgalini kınayarak, uluslararası toplumu İsrail'i durdurmak için etkili önlemler almaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Suriye'nin altyapısını hedef alan saldırılarını ve Golan bölgesini işgalini kınadı.

Bu saldırıların Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın açık bir ihlali olduğunu belirten Bekayi, BM Güvenlik Konseyi'nin bu saldırı ve işgallerin durdurulması için harekete geçmesi gerektiğini ifade etti.