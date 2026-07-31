İran'dan İsrail'e Sahte Bayrak Uyarısı - Son Dakika
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İran'dan İsrail'e Sahte Bayrak Uyarısı

İran\'dan İsrail\'e Sahte Bayrak Uyarısı
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İran Dışişleri Bakanı Erakçi, İsrail'in barışı baltalayan operasyonlarına karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

TAHRAN, 31 Temmuz (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsrail'in bölgesel barışı baltalamaya yönelik "sahte bayrak" operasyonlarına karşı uyarıda bulundu.

Erakçi perşembe günü sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, "Mısır bölgede önemli bir dost ve ortaktır. Mısır'ın güvenliği bizim için en üst düzeydedir. Bölgesel barışı baltalama amacı güden İsrail komplolarına ve sahte bayrak operasyonlarına karşı hepimiz tetikte olmalıyız" dedi.

Mısır Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklamada, Akdeniz kıyısındaki Dimyat Limanı'nda bulunan bir sıvılaştırılmış doğalgaz gemisi ile bir depolama gemisinde yangın çıktığını duyurmuştu. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, olayda can kaybı yaşanmadı.

Mısır kabinesi de perşembe günü yaptığı açıklamada, ilk incelemelerin ardından yangına bir insansız hava aracı saldırısının neden olduğunun anlaşıldığını ve olayın sorumluluğunu henüz üstlenen olmadığını bildirdi.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel İran'dan İsrail'e Sahte Bayrak Uyarısı - Son Dakika

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