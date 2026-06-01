İran'dan İsrail'e Uyarı: Lübnan Saldırıları Kabul Edilemez

01.06.2026 16:03
İran, İsrail'in Lübnan'daki saldırılarını kınadı ve askeri eylemlerin kabul edilemeyeceğini belirtti.

İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İsrail'in Lübnan'daki suçlarını sürdürmesinin İran askeri güçleri açısından "kabul edilemez" olduğu uyarısında bulundu.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansının haberine göre Şikarçi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenlenmesi talimatı vermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Şikarçi, Tel Aviv yönetiminin İran ile ABD arasındaki ateşkesten yararlanarak Lübnan topraklarına yönelik askeri eylemlerini tırmandırmasını eleştirdi.

İsrail'in Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 3 binden fazla kişiyi katlettiğini söyleyen Şikarçi, "Batılı ülkelerin yöneticilerinin bu insanlık dışı suçlar karşısında ya sessiz kalmayı ya da İsrail'i desteklemeyi seçtiklerini" ifade etti.

İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları konusunda uyarıda bulunan Şikarçi, "Lübnan'a yönelik bu barbarca suçların devam etmesi, İran Silahlı Kuvvetleri için kabul edilebilir olmayacaktır." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bu sabah orduya Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenleme talimatı vermişti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İran ile ABD arasında sağlanan ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığını belirterek, herhangi bir cephede yaşanacak ihlalin ateşkesin bütünüyle ihlali anlamına geleceğini bildirmişti.

Kaynak: AA

