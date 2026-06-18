İran'dan Körfez Ülkelerine Diyalog Çağrısı

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD ile varılan mutabakat sonrası Körfez ülkeleriyle "mevcut belirsizlikleri" gidermek için diyalog çağrısı yaptı.

İran Dışişleri Bakanlığ'nın açıklamasına göre Erakçi, Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah el-Ahmed es-Sabah ile telefonda görüştü.

Kuveytli mevkidaşına İran ile ABD arasında yapılan mutabakatın içeriği ve son gelişmeler hakkında bilgi veren Erakçi ayrıca, ABD ile varılan mutabakatın bölgede barış ve istikrarın yeniden sağlanmasına yol açacağı umudunu dile getirdi.

İranlı Bakan, Tahran ile Körfez ülkeleri arasındaki "mevcut belirsizlikleri" gidermek ve karşılıklı etkileşiminin artırılması için diyalogun gerekli olduğunu kaydetti.

Taraflar görüşmede ikili ilişkilerde öne çıkan konuları da değerlendirirken, ele alınan başlıkların takibi amacıyla diplomatik istişarelerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.