İran'dan Körfez Ülkelerine Füzeli Misilleme

11.04.2026 15:53
İran, ABD ve İsrail'in saldırılarına karşı 7 Arap ülkesinde 6 bin 657 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdi.

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana çoğunluğu Körfez bölgesinde 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile kritik noktalara en az 6 bin 657 füze ve İHA saldırısı gerçekleştirdiği bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırıların ardından İran'ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, ABD Başkanı Donald Trump, 8 Nisan'da iki haftalık karşılıklı ateşkesi kabul ettiğini duyurdu.

ABD ile İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemelerinde Körfez ülkelerinde birçok kritik nokta hedef alınırken, Arap ülkelerine yönelik toplamda en az 6 bin 657 füze ve İHA saldırısı tespit edildi.

ABD ile İran arasında ateşkesin ilk günü BAE, Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt ve Bahreyn'e 14, ikinci günü Kuveyt ve Bahreyn'e 14 İHA saldırısı gerçekleştirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise ABD'yle ateşkes ilan edilmesinden bu yana İran güçleri tarafından hiçbir ülkeye herhangi bir atış yapılmadığını duyurdu.

AA muhabirinin saldırıya uğrayan ülkelerin savunma bakanlıkları ve enformasyon merkezlerini esas alarak derlediği bilgilere göre saldırılardan en fazla etkilenen ülke Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), en az etkilenen ülke Umman oldu.

BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırıların başından bu yana, BAE savunma sistemlerinin 563 balistik füze, 26 seyir füzesi ve 2 bin 256 İHA'ya müdahale ettiği kaydedildi.

Kuveyt

Kuveyt Hükümeti Enformasyon Merkezi ve Kuveyt ordusunun yaptığı açıklamalara göre, İran'ın misilleme saldırılarının başlangıcından bu yana 369 balistik füze, 15 seyir füzesi ve 852 İHA engellendi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı ve resmi El-İhbariye televizyon kanalının verilerine göre, ülke hava sahasına giren en az 104 füze ve 916 İHA etkisiz hale getirildi.

Bahreyn

Bahreyn Savunma Kuvvetleri'nin açıklamasında saldırıların başlangıcından itibaren İran'dan gönderilen 194 füze ve 515 İHA'nın engellendiği duyuruldu.

Katar

Katar Savunma Bakanlığı verilerine göre, ülkeye "537 hava saldırısının yapıldığı" belirtilirken, hava savunma sistemlerinin 227 füze ve 111 İHA'ya karşılık vererek engellediği aktarıldı.

Ürdün

Ürdün ordusunun açıklamalarına göre, savaşın başlangıcından bu yana hava sahasında 291 füze ve İHA'nın "ülke topraklarını hedef aldığı" kaydedildi.

Umman

Saldırılardan en az etkilenen ülke olan Umman'da, resmi haber ajansı ONA'nın verilerine göre ise şu ana kadar en az 19 İHA saldırısının gerçekleştiği bildirildi.

İran, ABD ile İsrail'in saldırılarına misilleme kapsamında 28 Şubat'tan bu yana 7 Arap ülkesindeki ABD üsleri ile hassas noktalara füze ve İHA'larla saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran heyetinin başkanı unutmadı! Dikkat çeken rozet detayı
Müzakerelerde yeni aşama: ABD-İran-Pakistan 3'lü görüşmesi başladı
Real Madrid belki de şampiyonluğu verdi, olan Arda'ya oldu
Müzakereler sürerken Trump'tan açıklama: Anlaşma olmazsa harekete geçeriz
Türkiye'yi tehdit eden küstah general el yükseltti
ABD ile İran arasındaki müzakereler Pakistanlı aracılar yoluyla başladı
