İran\'dan Lübnan\'a Dayanışma

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İranlılar, Lübnan'daki saldırıların ardından Lübnan halkıyla dayanışma için Tahran'daki Lübnan Büyükelçiliği'nin önüne karanfil bıraktı.

Tahran'da bir grup, Lübnan'daki saldırıları protesto etmek ve Lübnan halkına olan dayanışmasını dile getirmek için Lübnan Büyükelçiliği önünde toplandı.

Elçiliğin önünde toplanan halk saldırılar sırasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Fatma Abdullah adlı Lübnanlı kız çocuğunun posteri ile Lübnan ve Hizbullah bayraklarının yanına karanfiller bıraktı.

Çağrı cihazlarının patlatılması

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında dün eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Patlamalarda İran'ın Beyrut Büyükelçisi Mucteba Emani'nin de yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililerin İsrail'i sorumlu tuttuğu saldırıyla ilgili Tel Aviv yönetiminden henüz bir açıklama gelmedi.

Ülkede bugün de telsiz cihazlarında patlamalar olmuştu.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.