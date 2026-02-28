İran'dan Misilleme: ABD ve İsrail Üsleri Hedef Alındı - Son Dakika
İran'dan Misilleme: ABD ve İsrail Üsleri Hedef Alındı

28.02.2026 13:55
İran, Bahreyn ve BAE'deki ABD üslerine ve İsrail'in askeri merkezlerine füze saldırıları düzenledi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD- İsrail'in saldırılarına karşılık Bahreyn, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) ABD üsleri ile İsrail'in askeri merkezlerinin füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, "Bahreyn'deki ABD Donanması 5. Filo Üssü ve Katar ile BAE'deki diğer ABD üslerine ağır füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlendi. İsrail'in kalbindeki askeri ve güvenlik merkezleri de hedef alındı." ifadeleri kullanıldı.

Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Komutanlığı da "Daha önce de duyurduğumuz gibi ABD ve Siyonist rejimin (İsrail) İran'a karşı yaptığı utanmazca saldırganlığa karşılık bölgedeki tüm işgal altındaki topraklar ve suçlu Amerikan üsleri İran füzeleriyle ağır darbelere maruz bırakıldı." açıklamasında bulundu.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonlarını "düşman kesin olarak yenilene kadar kesintisiz devam ettireceği" kaydedildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi.

İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail'in İran'a "önleyici saldırı" başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.

Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.

İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.

İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.

İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Orta Doğu, Politika, Güvenlik, Bahreyn, Güncel, İsrail, Katar, İran, Son Dakika

14:58
