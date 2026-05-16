İran'dan Papa 14. Leo'ya Teşekkür - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Papa 14. Leo'ya Teşekkür

16.05.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Papa'nın ABD-İsrail saldırılarına karşı duruşunu takdir etti.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in ülkesine saldırılarıyla başlayan savaş konusundaki duruşu nedeniyle Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'ya teşekkür ederken, ülkesinin "diplomasiye ve barışçıl çözümlere bağlılığını sürdürdüğünü" belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre Pezeşkiyan, ABD-İsrail'in savaşına karşı tutumuyla öne çıkan Papa 14. Leo'ya bir mesaj gönderdi.

Pezeşkiyan mesajına Kur'an-ı Kerim'in Fussilet suresindeki 15. ayetten alıntı yaparak başlarken, Papa'nın saldırganlıklarla ilgili "ahlaki duruşunu" takdir etti ve uluslararası toplumun da ABD'nin "hukuk dışı ve tehlikeli" politikalarına karşı koyması gerektiğini vurguladı.

Papa'ya "Dünya Katoliklerinin muhterem lideri" diyerek hitap eden Pezeşkiyan, "İran'a karşı son askeri saldırılar konusundaki ahlaklı ve mantıklı duruşunuzu takdir ediyorum. ABD ve İsrail'in saldırıları sadece İran'a değil, hukukun üstünlüğüne ve insani değerlere de karşıdır. İran, kendini savunma kapsamında saldırganları hedef almıştır. İran diplomasiye ve barışçıl çözümlere bağlılığını sürdürmektedir. Uluslararası toplumun, ABD'nin yasa dışı eylemlerine karşı sorumlu bir şekilde hareket etmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, ABD ve İsrail'in politikalarının maliyetinin tüm uluslararası toplum için tehlikeli olduğunu belirtti.

Mesajında, Hürmüz Boğazı'ndaki duruma da değinen Pezeşkiyan, "Mevcut güvenliksizlik durumu çözüldükten sonra Hürmüz Boğazı'ndaki trafik koşullarının normale döneceği ve İran'ın bu stratejik su yolundan güvenli geçişi güçlendirmek için uluslararası hukuk çerçevesinde etkili ve profesyonel izleme ve kontrol mekanizmaları uygulayacağı açıktır." değerlendirmesinde bulundu.

Savaş karşıtı açıklamalar yapan Papa 14. Leo, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef alınmıştı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Papa 14. Leo'ya Teşekkür - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul’da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında İstanbul'da turistle tartışırken hayasız hareketlerde bulunanlar gözaltında
Herkes RTÜK’ü göreve çağırıyor Esra Erol’a büyük tepki var Herkes RTÜK'ü göreve çağırıyor! Esra Erol'a büyük tepki var
Yok böyle maç Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay Yok böyle maç! Saha ayrı, oynanan futbol ayrı olay
Trump’ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı Trump'ın Çin ziyaretinde dikkat çeken koltuk detayı
Fenerbahçe Livakovic’in bonservisini belirledi Fenerbahçe Livakovic'in bonservisini belirledi
Songül Öden’den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu Songül Öden'den yıllar sonra gelen itiraf: Öpüşme sahnesi yüzünden annem hastanelik oldu

14:35
CHP lideri Özgür Özel’in görüntüsü endişelendirdi
CHP lideri Özgür Özel'in görüntüsü endişelendirdi
14:23
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı Vahşeti “Tatildeyim“ mesajı ortaya çıkardı
İranlı kadını köpek tasmasıyla boğup parçaladı! Vahşeti "Tatildeyim" mesajı ortaya çıkardı
14:19
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti 7 kişi tutuklandı
MİT, Türkiye aleyhine çalışan uluslararası bir ajan ağını çökertti! 7 kişi tutuklandı
14:08
Parasını altına yatıranlar şokta
Parasını altına yatıranlar şokta
14:03
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır’dan haber var
Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var
13:55
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak Merakla beklenen takvim netleşti
Milyonlar bayramdan önce çifte ödeme alacak! Merakla beklenen takvim netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 14:50:14. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Papa 14. Leo'ya Teşekkür - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.