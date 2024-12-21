İran\'dan Şam\'daki Terör Saldırısına Kınama

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(ANKARA) - İran Dışişleri Bakalığı, 25 Aralık Pazar günü Şam Büyükelçiliği'ndeki yerel çalışanın terörist grupların aracına ateş etmesi sonucu ölmesini şiddetle kınadı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Dışişleri Bakanlığı, konuyu diplomatik ve uluslararası yollarla gerekli şekilde ve ciddi bir şekilde takip edecektir" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Şam'da aracına düzenlenen terör saldırıları sonucu 25 Aralık Pazar günü öğle saatlerinde hayatını kaybeden İran Şam Büyükelçiliği yerel çalışanı Seyed Davud Bitaraf için başsağlığı dileyerek taziye mesajı gönderdi. Bekayi, suç teşkil eden bu terör eylemini şiddetle kınadığını ifade etti.

Bekayi, Bitaraf'ın cenazesinin son günlerde bulunduğunu, kimliğinin tespit edilip ülkesine gönderildiğini belirterek, Suriye geçici hükümetinin bu cinayeti işleyenlerin tespiti, yargılanması ve cezalandırılmasındaki sorumluluğuna dikkat çekti. Bekayi, "Dışişleri Bakanlığı, konuyu diplomatik ve uluslararası yollarla gerekli şekilde ve ciddi bir şekilde takip edecektir" dedi.