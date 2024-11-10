İran'dan Suikast İddiasına Yalanlama

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TAHRAN, 10 Kasım (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ülkesinin eski yada mevcut ABD'li yetkilileri hedef alan suikast girişimlerine karıştığı iddialarını "tamamen temelsiz" olarak nitelendirerek reddetti.

Sözcü açıklamayı cumartesi günü, ABD Adalet Bakanlığı'nın, İran'ın seçilmiş Başkan Donald Trump'ı öldürmeye yönelik komplo kurduğu iddiasıyla suçlandığını açıklamasının ardından yaptı. Bakanlık açıklamasında söz konusu planın Federal Soruşturma Bürosu tarafından engellendiği belirtildi.

Bekayi, İran'a karşı geçmişte de benzer suçlamaların yöneltildiğini ancak bunların asılsız olduğunun kanıtlandığını ve ülke tarafından kesin dille reddedildiğini hatırlattı.

Sözcü, benzer bir iddianın şu anda da tekrarlanmasının İran ve ABD arasındaki sorunları daha da karmaşık hale getirmek için İran ve İsrail karşıtı çevreler tarafından düzenlenen "iğrenç bir komplo" olduğunu ifade etti.

Bekayi, ülkesinin İran halkının haklarını korumak için ulusal ve uluslararası düzeyde tüm meşru ve yasal araçlarını kullanacağını yineledi.

ABD Adalet Bakanlığı cuma günü yaptığı açıklamada, 51 yaşındaki Farhad Shakeri hakkında Trump'ı öldürmek için "plan yapmakla" görevlendirildiği iddiasıyla hazırlanan iddianameyi kamuoyuna duyurdu. Bakanlık, şüphelinin tutuklanmadığını ve "İran'da olduğuna inanıldığını" ifade etti.

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland cuma günü yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın, Trump dahil ABD'li yetkililere yönelik suikast planları hazırlamak için suç ortaklarından oluşan bir ağı yönetmek üzere İran tarafından görevlendirilen söz konusu kişiyi suçladığını belirtti.