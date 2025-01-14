İran'dan Suriye İlişkilerine Dikkat

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TAHRAN, 14 Ocak (Xinhua) -- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gelecekte Suriye'yle kuracakları ilişkilerin, Suriye'nin atacağı adımlara bağlı olduğunu söyledi.

Bekayi pazartesi günü başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında Suriye'deki son gelişmeler ve Şam'la ilişkilerin yeniden kurulması olasılığı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bekayi, Suriye halkının, herhangi bir "yıkıcı" dış müdahale olmaksızın kendi kaderini kendi tayin etmesine izin verilmesi şeklindeki tutumlarını yineledi. Suriye'nin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne büyük önem verdiklerini kaydeden sözcü, Batı Asya bölgesinin bu konuda elinden geleni yapması gerektiğini belirtti.

Bekayi, Suriye'de güvenli ve emniyetli bir geçişe katkıda bulunacak ve ülkenin ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğüne yönelik ihlalleri engelleyecek her türlü sürece destek verdiklerini ifade etti.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam liderliğindeki askeri ittifak, 8 Aralık 2024 tarihinde eski Devlet Başkanı Beşar Esad'ı devirmişti. Silahlı gruplar, İran'ın Şam'da bulunan ve saldırı öncesi boşaltılan büyükelçiliğine de baskın düzenlemişti. İran, bölgede uzun süredir Esad rejimine güçlü destek veriyordu.