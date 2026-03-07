İran'dan Trump'a Tehdit: Bedelini Ödeyecek - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran'dan Trump'a Tehdit: Bedelini Ödeyecek

07.03.2026 23:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Laricani, ABD'nin saldırılarına karşılık vereceklerini duyurdu.

(ANKARA) - İran Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Ali Laricani, İran'ın saldırılara karşılık vermeye devam edeceğini belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın saldırıların bedelini ödeyeceğini söyledi. Laricani, "Bölge ülkeleri ya ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasını engellemelidir ya da bunu kendimiz yapmak zorunda kalacağız" ifadesini kullandı.

Laricani, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Liderimizin ve halkımızın kanının intikamını durmaksızın alacağız. Trump bedelini ödemeli ve ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Laricani ayrıca, "Düşman bize bölgedeki üslerden saldırdığında karşılık veririz ve vermeye devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve yerleşik politikamızdır. Bölge ülkeleri ya ABD'nin topraklarını İran'a karşı kullanmasını engellemelidir ya da bunu kendimiz yapmak zorunda kalacağız" dedi. Laricani'nin açıklamasının sabah saatlerinde komşu ülkelere yönelik saldırılar için özür dileyen İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın sözlerine ilişkin bir değerlendirme olduğu düşünülüyor.

Kaynak: ANKA

Donald Trump, Diplomasi, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Tehdit: Bedelini Ödeyecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böylesi görülmedi ABD’den savaşta dengeleri değiştirecek adım Böylesi görülmedi! ABD'den savaşta dengeleri değiştirecek adım
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak

23:52
İran’dan Trump’a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
İran'dan Trump'a Hamaney tehdidi: Bunun bedelini ödeyecek
22:54
Sergen Yalçın’dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
Sergen Yalçın'dan olay sözler: Futbol siyasi oldu, normal değil
22:37
İsrail’e yine füzeler düşüyor İran, petrol rafinerisini hedef aldı
İsrail'e yine füzeler düşüyor! İran, petrol rafinerisini hedef aldı
22:04
Altın değerinde 3 puan Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş’ı mağlup etti
Altın değerinde 3 puan! Galatasaray, 10 kişi kaldığı derbide Beşiktaş'ı mağlup etti
21:50
Tahran’a yeni hava saldırısı İran’ın ekonomisini vuruyorlar
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar
21:20
Bakan Fidan’dan İran açıklaması: “Dikkat edin, maceraya atılmayın“ dedik
Bakan Fidan'dan İran açıklaması: "Dikkat edin, maceraya atılmayın" dedik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 00:14:48. #7.13#
SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Tehdit: Bedelini Ödeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.