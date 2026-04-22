İran'dan Trump'a Tepki: Kaybeden Taraf Şartları Belirleyemez
İran'dan Trump'a Tepki: Kaybeden Taraf Şartları Belirleyemez

22.04.2026 00:58
İran, ABD'nin ateşkesi uzatma kararının saldırı hazırlığı olduğunu belirtti. Tepkiler sert.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'ın danışmanı Mehdi Muhammedi, ABD Başkanı Donald Trump'ın "İran ile varılan geçici ateşkesi uzattığına" yönelik açıklamasına ilişkin, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." ifadesini kullandı.

Muhammedi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda devam ettirme kararı aldığı deniz ablukasının, bombardımandan farksız olduğunu ve askeri olarak karşılık verilmesi gerektiğini savunan Muhammedi, "Kaybeden taraf şartları belirleyemez." dedi.

Muhammedi, ABD'nin ateşkesin uzatılmasına yönelik kararının İran'a yönelik yeni saldırılar için zaman kazanma amacı taşıdığını vurguladı.

ABD Başkanı Trump, Pakistan'ın da talebi üzerine, İran'ın anlaşmaya yönelik önerisini sunana kadar ateşkesi uzatma kararı aldığını açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, şu ifadeleri kullanmıştı:

"İran yönetiminin ciddi bir bölünme içinde olduğu gerçeği ve Pakistan'dan Mareşal Asım Münir ile Başbakan Şahbaz Şerif'in de talebi üzerine, liderleri ve temsilcileri ortak bir öneri sunana kadar İran'a yönelik saldırımızı askıya almamız istendi. Bu nedenle ordumuza ablukayı sürdürme ve her açıdan hazır kalmaları talimatı verdim; dolayısıyla (İran'ın) önerisi sunulana ve müzakereler bir şekilde sonuçlanana kadar ateşkesi uzatacağım." ??????????????

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İran'dan Trump'a Tepki: Kaybeden Taraf Şartları Belirleyemez - Son Dakika

SON DAKİKA: İran'dan Trump'a Tepki: Kaybeden Taraf Şartları Belirleyemez - Son Dakika
