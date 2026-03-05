İran'dan Trump'a Tepki: Minab Saldırısı

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD ve İsrail'in Minab'taki ilkokulu hedef almasına ilişkin, "Sayın Trump, İran'da özgürlük adına bestelediğiniz marş bu muydu?" dedi.

Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın "güç yoluyla barış" teorisinin Minab'daki okul saldırısında hayatını kaybeden 153 öğrenci ile birlikte "kana bulandığını" söyleyen Laricani, "Sayın Trump İran'da özgürlük adına bestelediğiniz marş bu muydu?" ifadesini kullandı

Laricani ayrıca, "Allah'ın hile ile hareket edenleri kendi elleriyle rezil ettiğini" söyledi.

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.