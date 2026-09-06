İran devlet TV'si ABD gemilerini Kasım Basir füzeleriyle vurduğu anları yayınladı

İran devlet televizyonu, ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin Devrim Muhafızları tarafından vurulduğu anlara ilişkin görüntüleri paylaştı.

İran devlet televizyonunda yayınlanan görüntülerde, söz konusu saldırıların ABD'nin 3 İran petrol tankerine saldırmasına misilleme olarak gerçekleştiği belirtildi.

Görüntüdeki anlatımda, ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisinin İran'ın geliştirdiği Kasım Basir füzeleriyle vurulduğu ve saldırının ardından söz konusu savaş gemilerinin bölgeden uzaklaştığı öne sürüldü.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İran gemilerine yönelik deniz ablukasına katılan ABD'ye ait bir uçak gemisi ile bir muhrip gemisini balistik füzelerle hedef aldığını duyurmuştu.