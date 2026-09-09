İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 2 ABD gemisi ve 8 tankeri hedef aldığını duyurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 2 ABD gemisi ve 8 tankeri hedef aldığını duyurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Basra Körfezi'nde 5 İran tankerini hedef almasına karşılık Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi ve 8 tankeri hedef aldığını bildirdi. Açıklamada ayrıca, ABD desteğiyle yasaklı bölgeden geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı ve boğazın kontrolünün Devrim Muhafızları'nın elinde olduğu belirtildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin 5 İran tankerini hedef almasına karşılık, Hürmüz Boğazı'nda 2 ABD gemisi, 8 tanker ve 10 farklı geminin hedef alındığını bildirdi.

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Devrim Muhafızları Ordusu Basın Halkla İlişkiler Birimi tarafından yapılan yazılı açıklamada, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde 5 İran tankerine yönelik saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Bölgede ABD'ye ait 2 gemi ile 8 tankerin hedef alındığı ve söz konusu unsurlarda ağır hasar oluştuğu ifade edilen açıklamada, ayrıca ABD ordusunun teşviki ve desteğiyle Hürmüz Boğazı'ndaki "yasaklı bölgeden" geçmeye çalışan 10 geminin de hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Hürmüz Boğazı'nın kontrolünün ve gözetiminin Devrim Muhafızları Ordusu donanmasının elinde olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Devrim Muhafızları, Basra Körfezi, Hürmüz Boğazı, Güvenlik, Güncel, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 2 ABD gemisi ve 8 tankeri hedef aldığını duyurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümeti topa tuttu Konu: İnternet yasakları Cumhurbaşkanı yardımcısı hükümeti topa tuttu! Konu: İnternet yasakları
İsrail’de dengeler değişiyor Netanyahu’ya rakibinden 7 puan fark İsrail'de dengeler değişiyor! Netanyahu'ya rakibinden 7 puan fark
Yemen’in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı Yemen'in kuzeyinde bir hapishaneye hava saldırısı: 7 ölü, 7 yaralı
Belçika’dan yönetilen örgüte İzmir’de darbe 87 taşınmaz ve 4 tekneye Belçika'dan yönetilen örgüte İzmir'de darbe! 87 taşınmaz ve 4 tekneye
Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı Ceza kesilen sürücünün polislere yanıtı ağızları açık bıraktı
Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı Serinlemek için sulama kanalına giren çocuk akıntıya kapıldı

08:34
MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar Bu kez rakibi insan değil
MMA dövüşçüsünden akılalmaz karar! Bu kez rakibi insan değil
08:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Eda Erdem arasında gülümseten diyalog
08:12
Arda Güler’e Şampiyonlar Ligi’nde büyük onur
Arda Güler'e Şampiyonlar Ligi'nde büyük onur
07:56
Üsküdar’da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet’ten İBB mesajı geldi
Üsküdar'da AK Parti kazandı, Cübbeli Ahmet'ten İBB mesajı geldi
07:40
Suriye’den tepki çeken Türkçe kararı Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
Suriye'den tepki çeken Türkçe kararı! Müfredattan çıkarıldı yerine Fransızca getirildi
07:19
3 kent alevlerle savaşıyor Yüzlerce ev tahliye edildi
3 kent alevlerle savaşıyor! Yüzlerce ev tahliye edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2026 08:44:24. #7.13#
SON DAKİKA: İran Devrim Muhafızları, Hürmüz'de 2 ABD gemisi ve 8 tankeri hedef aldığını duyurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement