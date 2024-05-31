İran Dışişleri Bakan Vekili, Katar ve Cezayir dışişleri bakanlarıyla Gazze'yi görüştü - Son Dakika
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İran Dışişleri Bakan Vekili, Katar ve Cezayir dışişleri bakanlarıyla Gazze'yi görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili, Katar ve Cezayir dışişleri bakanlarıyla Gazze\'yi görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de yaşananları değerlendirdi.

31.05.2024 22:10
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İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ve Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Gazze'de yaşananları değerlendirdi.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'in Gazze'de sürdürdüğü katliamlara karşı İslam ülkelerine ortak hareket etme çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında Cezayir Dışişleri Bakanı Attaf ile telefonda Gazze'deki durumu görüştüğünü bildirdi.

Görüşmede, İsrail'in saldırılarının durdurulması ve Gazze halkına yardımların artırılması için İslam ülkelerinin acil ve ortak hareket etmesinin önemini vurguladığını belirten Bakıri, Cezayirli Bakan Attaf'ın bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etti.

Bakıri, Al Sani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar haber ajansı QNA'ya göre görüşmede, ikili ilişkiler ve bunların geliştirilmesinin yanı sıra Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarındaki gelişmeler ele alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İran Dışişleri Bakan Vekili, Katar ve Cezayir dışişleri bakanlarıyla Gazze'yi görüştü - Son Dakika

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